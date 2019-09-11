В Петербурге установлен температурный рекорд для 10 сентября за 136 лет

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В минувший вторник в Петербурге был установлен температурный рекорд для 10 сентября за последние 136 лет, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. В этот день город прогрелся до 26,8 градуса.

Рекордным за всю историю наблюдений остается 10 сентября 1883 года, тогда дневная температура в Петербурге повысилась до 27,1 градуса.

В первую декаду сентября средняя температура в городе составила 17,6 градуса тепла. Год назад в тот же период в Петербурге этот показатель составил плюс 18.

Такое теплое начало сентября этого года входит в пятерку самых жарких лет за весь ряд наблюдений. Экстремальной, со средней температурой воздуха плюс 19,8 градуса, остается первая декада сентября 1938 года.