Пятница, 13 сентября подарит москвичам последний летний день

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Пятница станет в Москве последним аномально теплым по осенним меркам днем, уже в субботу резко похолодает и западный ветер принесет в столичный регион настоящую осеннюю погоду.

"Еще один теплый день ожидается в столице. 13 сентября температура 23...25 градусов", - сообщил Гидрометцентр РФ.

Синоптики отмечают, однако, что "до рекорда температура не дойдет". Он равен 27,4 градусов и был более 100 лет назад, в 1909 году.

Благодаря антициклону, минувший четверг в Москве чуть не стал рекордно теплым за многолетнюю историю метеонаблюдений. В 13:25 температура на ВДНХ повысилась до 26,3 градусов, тогда как самым теплым этот день был в 1932 году и тогда температура оказалась лишь на 0,1 градуса выше (26,4 градуса).

По информации синоптиков, температурные показания 11 и 12 сентября были на 7-8 градусов были выше климатической нормы. В целом же осень 2019 года пока на пять градусов теплее многолетней климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве задержится летняя погода без осадков. "Стоит мощный антициклон... Сейчас погода для москвичей замечательная, лучше и трудно придумать. Это еще не "бабье лето", а просто лето, которое перешагнуло через свой временной интервал, через 1 сентября, и продолжается в ближайшие дни, по крайней мере, в течение рабочей недели", - сказал Вильфанд 8 сентября "Интерфаксу".

Однако, как отмечают синоптики, уже в субботу в столичный регион придет настоящая осенняя погода.

"Похолодание будет резким, хотя температура понизится только до климатической нормы. Пройдут небольшие дожди, будет отмечаться западный порывистый ветер", - предупреждает Гидрометцентр.

Так, в субботу, 14 сентября погода будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Прогнозируется небольшой дождь, ветер западной четверти с порывами до сильного. Днем в Москве всего лишь 15...17 градусов, в Подмосковье 13...18 градусов.

В воскресенье, 15 сентября, будет также ветрено. Ночь на воскресенье будет прохладной: в Москве температура понизится до 6...8 градусов, по области - до 3...8 градусов; обойдется без осадков. Днем местами прогнозируется небольшой дождь, в Москве около 15 градусов, в Подмосковье 11...16 градусов.