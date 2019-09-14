Подземный переход между "Динамо" и "Петровским парком" откроют в следующем году

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Строительство подземного пешеходного перехода между станциями метро "Динамо" и "Петровский парк" планируется завершить до конца 2020 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работы на этом участке связаны с объективными трудностями. Здесь сложные обводненные грунты, фактически ведется ювелирная операция по примыканию одной станции к другой", - рассказал он журналистам в субботу.

Заммэра отметил, что для стабилизации породы использовался специальный метод заморозки. По его словам, тоннель для эскалатора уже готов, а подземный коридор к станции "Динамо" пройден на 45 метров из 130.

Хуснуллин сказал, что пассажиры метро смогут пересесть со станции "Динамо" Замоскворецкой линии на станцию "Петровский парк" Большого кольца, не выходя на поверхность, как это происходит сейчас, уже до конца следующего года.