Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии принесения присяги избранными депутатами Московской городской Думы VII созыва Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.

Все участники церемонии произнесли следующие слова: "Клянусь при осуществлении полномочий депутата Московской городской думы соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, устав города Москвы и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей". С этого момента избранные депутаты вступили в должность.

В соответствии с уставом города Москвы, полномочия прежнего состава депутатского корпуса прекращаются с момента открытия первого заседания думы нового созыва, которое указом мэра Москвы Сергея Собянина назначено на 19 сентября. Его откроет старейший из избранных депутатов - представитель КПРФ Николай Губенко. На этом же заседании тайным голосованием будет избран председатель столичного парламента.

"Выборы по всем 45 избирательным округам признаны состоявшимися и действительными. Окружными комиссиями принято решение о регистрации избранных депутатов Московской городской думы. Нынешний состав Московской городской думы обновился более чем на 60%, в составе 40% - это женщины", - сказал глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов на церемонии.

По итогам голосования 8 сентября в новый состав парламента на пятилетний срок избраны 45 депутатов: 25 самовыдвиженцев, поддержанных "Единой Россией", 13 кандидатов от КПРФ, четыре представителя "Яблока" и три кандидата "Справедливой России". В новый состав Мосгордумы из прежнего состава переизбрались лишь 16 депутатов.