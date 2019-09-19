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Мосгордума сохранила фракцию "Единой России" для самовыдвиженцев

Обмана избирателей в этом нет, считает вице-спикер Степан Орлов

Мосгордума сохранила фракцию "Единой России" для самовыдвиженцев
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Мосгордума изменила регламент формирования фракций, и теперь фракции предыдущего созыва смогут сохраниться в новом созыве, если за две недели в них вступит хотя бы один депутат. Такое постановление депутаты одобрили 19 сентября, передает корреспондент "Интерфакса". Депутат от КПРФ Евгений Ступин назвал это изменение "обманом".

Проект постановления представил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.

Выборы в Мосгордуму - 2019

Постановление предусматривает регистрацию фракции только для вновь созданных депутатских объединений, которых не было в предыдущем созыве, объяснил он.
Существовавшее в прошлом созыве объединение или фракция продолжат действовать и в новом "путем подачи информации о своем составе в аппарат думы", добавил Орлов.

Ступин напомнил, что единороссы шли на выборы как самовыдвиженцы. Предложенные изменения позволят им войти во фракцию "Единая Россия", добавил он и предположил, что для этого изменения и вносятся. Принятие постановления он назвал обманом избирателей.

"Все члены "Единой России" в своих биографиях указывали, что они члены партии, указывали свои посты. "Единая Россия" поддерживала своих кандидатов, у самовыдвиженцев нет никаких противоречий в случае их вхождения в ту или иную фракцию. Так же как любые самовыдвиженцы в любом созыве могут войти в любую фракцию", - возразил Орлов.

На выборах 8 сентября в Мосгордуму прошли 25 самовыдвиженцев, поддержанных "Единой Россией", 13 кандидатов от КПРФ, четыре представителя "Яблока" и три кандидата от "Справедливой России". Из 45 депутатов прежнего состава в новый переизбрались только 16. 19 сентября заксобрание собралось на первое заседание. Спикером снова был избран Алексей Шапошников.

Мосгордума Степан Орлов КПРФ Единая Россия Евгений Ступин

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