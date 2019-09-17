Спикера Мосгордумы выберут на заседании 19 сентября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник подписал указ о назначении первого заседания Мосгордумы седьмого созыва на 19 сентября.

Документ опубликован на сайте столичной мэрии.

В соответствии с законодательством, в момент открытия первого заседания нового состава Мосгордумы истекут полномочия депутатского корпуса прежнего состава. При этом депутаты нового созыва вступят в должности депутатов на церемонии принесения присяги, которая состоится во вторник днём.

Первое заседание откроет старейший из избранных депутатов - представитель КПРФ Николай Губенко. На этом же заседании тайным голосованием будет избран председатель столичного парламента.

В настоящее время председателем Мосгордумы является поддержанный партией "Единая Россия" Алексей Шапошников, который переизбрался в новый состав парламента.

По итогам голосования 8 сентября в новый состав парламента на пятилетний срок избраны 45 депутатов: 25 самовыдвиженцев, поддержанных "Единой Россией", 13 кандидатов от КПРФ, четверо представителей "Яблока" и три кандидата "Справедливой России".

Новый состав Мосгордумы обновился почти на две трети, из прежнего состава переизбрались лишь 16 депутатов.