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Муфтий Москвы раскрыл "истинные цели" организаторов летних акций протеста

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов считает, что в ходе недавних акций протеста в столице обнаружились истинные цели их организаторов.

"Когда люди заявляют о митинге, но начинаются беспорядки, мы с вами видим истинные цели провокаторов этого мероприятия. Именно то, для чего он и организовывался", - сказал Крганов на конференции ОБСЕ в Варшаве, посвященной свободе собраний и ассоциаций. По его словам, у любого массового мероприятия, даже стихийного, есть цель, и в ходе акции она проявляется - "как говорится, снимаются "маски".

Муфтий привел и другие примеры массовых мероприятий, содержание которых, напротив, соответствует тому, о чем изначально шла речь: "когда заявляется о проведении религиозного праздника, люди спокойно молятся и расходятся, когда заявляют о проведении акции "Бессмертный полк" - чтут память павших героев".

При этом муфтий выразил убеждение, что "основы закона незыблемы и подлежат исполнению всеми". В заключение он заверил, что неустанно просит Аллаха сохранить мир на земле, спокойствие и благополучие.

Летом 2019 года в Москве прошел ряд акций протеста, связанных со снятием с выборов в Мосгордуму независимых кандидатов. Часть из них была не согласована со столичной мэрией и сопровождалась задержаниями участников мероприятий.

Так, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в столичный парламент. В этот день полиция задержали больше тысячи человек. Позднее СКР возбудил дела о массовых беспорядков, имевших место на этой акции, и о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Фигурантами этих дел в итоге оказались 15 человек, позднее в отношении некоторых из них уголовное преследование было прекращено.

Альбир Крганов Москва Духовное собрание мусульман России

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