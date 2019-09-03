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СКР прекратил уголовное преследование Егора Жукова по делу о массовых беспорядках

СКР прекратил уголовное преследование Егора Жукова по делу о массовых беспорядках
Во время акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет прекратил уголовное преследование студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова по делу о массовых беспорядках во время несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля.

Как пояснили в СКР, следствие установило непричастность Жукова к совершению массовых беспорядков в Москве 27 июля 2019 года. По этой статье Жуков был арестован 2 августа. Согласно первоначальной версии следствия, молодой человек мог направлять толпу, двигавшуюся в центре города.

Протесты в Москве

Об этом решении СК стало известно вскоре после того, как Басманный суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения Жукову с заключения под стражу на домашний арест до 27 сентября.

При этом также 3 сентября Жукову были предъявлены обвинения по другой статье: о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Согласно фабуле этого обвинения, не позднее 11 октября 2017 год Жуков, находясь в неустановленном месте в Москве, "испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в России конституционному строю, системе государственной власти и к ее представителям, а также, действуя по мотиву идейного невосприятия и личной неприязни к ним", разместил на своем канале в YouTube четыре видео, содержащие призывы неограниченного круга лиц к осуществлению экстремистской деятельности.

СКР Москва Егор Жуков

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