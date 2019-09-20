СКР потребовал ареста полицейского, расстрелявшего своих коллег в Москве

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в пятницу решит вопрос об аресте столичного полицейского, открывшего стрельбу по своим коллегам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В суд поступило ходатайство от Следственного комитета РФ (СКР) об аресте задержанного Алексея Смирнова, заявил собеседник агентства.

34-летнему патрульному московского метрополитена, прапорщику полиции Смирнову вменяется посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

В среду, 18 сентября, стало известно, что сотрудники отдела собственной безопасности УВД на метрополитене в вестибюле станции "Рязанский проспект" столичного метро задержали Смирнова по подозрению в получении взятки, однако тот стал отстреливаться из табельного пистолета. От полученных ранений один оперативник - старший лейтенант полиции Максим Веялко - скончался на месте, второй - подполковник полиции Алексей Лимонов - был госпитализирован в тяжелом состоянии. Стрелок был задержан.

По данным следствия, задержание патрульного было связано с подозрением в получении взятки от гражданина без документов.