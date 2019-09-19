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Состояние раненого московского полицейского оценили как стабильно тяжелое

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Полицейский, получивший ранения в перестрелке на юго-востоке Москвы, прооперирован в ночь на четверг, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, сотрудник полиции был экстренно госпитализирован с огнестрельными ранениями в шею и живот, большой кровопотерей. По его информации, состояние 41-летнего полицейского оценивается как стабильно тяжелое.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Накануне представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что по факту перестрелки между московскими полицейскими, в результате которой один из них погиб, еще один ранен возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника МВД.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)", - сказала Иванова.

По данным следствия, вечером 18 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудники ОСБ проводили оперативные мероприятия по задержанию сотрудника полиции метрополитена. Он подозревался в получении денег от гражданина, не имеющего документов. В результате полицейский выстрелил из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности.

Москва МВД

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