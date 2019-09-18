Поиск

Полицейский в Москве убит при задержании коллеги

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Полицейский убит в ходе операции по задержанию коллеги - сотрудника отдела по охране московского метрополитена, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Полицейские отдела собственной безопасности управления по охране метрополитена проводили операцию по задержанию подозреваемого во взятке сотрудника этого управления. В ходе операции произошла перестрелка, один оперативник убит, второй ранен",- сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

В пресс-службе столичной полиции "Интерфаксу" подтвердили, что один полицейский погиб и еще один получил тяжелые ранения в ходе перестрелки.

Москва

Новости

Задержан полицейский, убивший коллегу при перестрелке в Москве

Задержан полицейский, убивший коллегу при перестрелке в Москве
Дело Павла Устинова

Мосгорсуд проверит законность приговора Устинову 23 сентября

Пассажир погиб под колесами поезда московского метро

В московском метро приостановлено движение от "Савеловской" до "Серпуховской"

В московском метро приостановлено движение от "Савеловской" до "Серпуховской"

РПЦ проверит соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста

РПЦ проверит соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста
Протесты в Москве

Фигуранта "дела 27 июля" Губайдулина отпустили под подписку о невыезде

Пикеты в поддержку осужденного актера Устинова начались на Старой площади

Пикеты в поддержку осужденного актера Устинова начались на Старой площади

Дипломаты начали переговоры о статусе Англо-американской школы в Москве

Дело Павла Устинова

Руководители трех СМИ попросили Чайку обжаловать приговор актеру Устинову

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');