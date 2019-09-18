Полицейский в Москве убит при задержании коллеги

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Полицейский убит в ходе операции по задержанию коллеги - сотрудника отдела по охране московского метрополитена, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Полицейские отдела собственной безопасности управления по охране метрополитена проводили операцию по задержанию подозреваемого во взятке сотрудника этого управления. В ходе операции произошла перестрелка, один оперативник убит, второй ранен",- сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

В пресс-службе столичной полиции "Интерфаксу" подтвердили, что один полицейский погиб и еще один получил тяжелые ранения в ходе перестрелки.