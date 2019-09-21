Наземный участок "голубой" ветки московского метро закроют на выходные

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Наземный участок Филевской линии Московского метрополитена в выходные вновь будет закрыт для пассажиров в связи с проведением ремонтных работ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Движение поездов между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет приостановлено. В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник, 23 сентября, в 5:30 утра", - сказал собеседник агентства.

По его словам, станция "Киевская" Филевской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

В течение этих двух дней между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будут ездить компенсационные автобусы КМ1. Они будут останавливаться у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 свяжет станции метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные автобусы будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи.

"Закрытие необходимо для завершения работ по обновлению путевой инфраструктуры, благоустройству прилегающей территории и подключению энергосистем в технической зоне станций", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, для компенсационных автобусов на Большой Дорогомиловской улице будет действовать выделенная полоса для общественного транспорта, а на ряде улиц вблизи закрытых станций изменят схему движения и запретят парковку.

В прошлый раз эти станции метро закрывали для пассажиров с 31 августа по 1 сентября.