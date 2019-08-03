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Наземный участок Филевской линии вновь закрыли на выходные

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В выходные, 3 и 4 августа, наземный участок Филевской линии Московского метрополитена вновь будет закрыт для пассажиров в связи с продолжением реконструкции линии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 5 августа в 5:30 утра", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в выходные для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Станция "Киевская" Филевской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

В период закрытия наземного участка "голубой" ветки станции "Киевская" и "Кунцевская" свяжут компенсационные автобусы КМ1 с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 свяжет станции "Багратионовская" и "Фили". Эти автобусы будут работать с 5 утра до 2 ночи.

В выходные для приоритетного движения наземного общественного транспорта на Большой Дорогомиловской улице будет действовать выделенная полоса, а на ряде улиц введут временный запрет на остановку и стоянку транспорта.

Прошлый раз участок Филевской линии для ремонта закрывали 20-21 июля. Очередные закрытия также предстоят 17-18 августа, 31 августа и 1 сентября, 14-15 и 28-29 сентября.

Москва Московский метрополитен Филевская линия

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