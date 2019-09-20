На западе Москвы ограничат движение из-за закрытия голубой ветки метро

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В выходные 21 и 22 сентября в Москве изменится схема движения транспорта в районах Филевский парк и Дорогомилова, так как в эти дни будет закрыт участок Филевской линии метро от "Киевской" до "Кунцевской". Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Чтобы обеспечить приоритет компенсационным автобусам, будет введена обособленная выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала. Проехать по ней сможет только общественный транспорт, доступ такси будет запрещен.

Также будет запрещена остановка-стоянка на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко); участке улицы Барклая (от улицы Большая Филевская до улицы Сеславинская); набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар); разворотной площадке в районе д.2к1 по улице Новозаводская.

Будет закрыт съезд на площадь Киевского вокзала, а с улицы Большая Дорогомиловская нельзя будет повернуть на набережные Тараса Шевченко и Бережковскую. Проехать на набережные можно будет по Кутузовскому проспекту или через разворот на Смоленской набережной.

В эти же выходные будут вводиться ограничения на время проведения осеннего мотофестиваля и Московского марафона. Уже с полуночи пятницы и до 18:00 воскресенья закрыты проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой на внешней стороне Садового кольца. С 03:00 до 23:59 21 сентября нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова на внутренней стороне Садового кольца. С 11:15 в субботу будет полностью перекрыто Садовое кольцо.