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В Москве несколько человек получили травмы от сорванной ветром части дерева

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ветер, скорость которого местами в Москве достигала 19 м/сек, повалил в субботу несколько деревьев в разных районах города.

Как рассказал собеседник "Интерфакса", фрагмент дерева, поваленный ветром на Ташкентской улице, незначительно травмировал двух женщин и ребенка, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Он уточнил, что речь идет об ушибах.

По словам собеседника агентства, решается вопрос о госпитализации одной из женщин.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации.

Телеканала "Москва 24" около 18:00 сообщил о падении большого дерева в районе дома 52 по Бутырскому валу. В результате инцидента оборваны электропровода, есть затруднения в движении транспорта.

Другой источник агентства уточнил, что в результате падения дерева на Бутырском валу, ограничено движение транспорта в обе стороны.

По прогнозу Гидрометцентра России, порывистый ветер сохранится в московском регионе до 21:00 понедельника, 23 сентября.

Москва

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