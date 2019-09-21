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МЧС предупредило о возможном мокром снеге и сильном ветре 22 сентября в Москве

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Дождь, мокрый снег и сильные порывы ветра ожидаются в российской столице в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, непогода связана с перемещением активного скандинавского циклона на территорию ЦФО, осадки ожидаются в Москве местами в течение суток. Начиная с четырех до девяти часов утра - усиление ветра порывами 12-17 м/с, с 9:00 до 20:00 - с дальнейшим усилением ветра порывами 17-22 м/с, отметили спасатели.

В МЧС рекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Москва МЧС

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