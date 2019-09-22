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Непогода не повлияла на штатную работу в московских аэропортах

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорты Москвы, несмотря на непогоду, работают в штатном режиме, длительных задержек рейсов по метеоусловиям нет, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны.

Как рассказал собеседник агентства, аэропорты готовы к непогоде, при необходимости на аэродромы выведут уборочную технику. Наземные службы имеют достаточный запас реагентов для борьбы с обледенением, при ухудшении метеоусловий самолеты перед вылетом будут обрабатываться противообледенительной жидкостью, отметил он.

Между тем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", утром в воскресенье в московских аэропортах задержаны почти 40 рейсов, пять отменены.

Больше всего - 27 рейсов - задержаны и четыре отменены в "Домодедово", шесть рейсов задержаны и один отменен во "Внуково", еще пять рейсов задержаны в "Шереметьево".

Утром в воскресенье в Москве и Подмосковье местами выпал мокрый снег.

Накануне МЧС России предупреждало москвичей о надвигающейся непогоде - усилении ветра до 22 м/с и мокром снеге.

Москва Внуково Домодедово Шереметьево

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