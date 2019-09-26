Пожар произошел в хостеле на востоке Москвы, есть пострадавшие

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в здании на Измайловском шоссе, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

По данным ведомства, ночью 26 сентября поступило сообщение о загорании по адресу: Измайловское шоссе, д. 73 ж. По уточненной информации, пожар произошел в отдельно стоящем административном здании на общей площади около восьми квадратных метров. В 03:38 огонь потушили.

"В ходе работ по ликвидации загорания пожарные спасли 15 человек, к сожалению, есть пострадавшие - всех спасенных передали медикам для осмотра", - отмечается в сообщении.

Число пострадавших и их состояние в ведомстве не уточнили.

Согласно данным из открытых источников, в здании по этому адресу располагается хостел.