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В крымском монастыре произошел пожар

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в субботу в Космо-Дамиановском монастыре в горах на юге Крыма, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики.

Как рассказали в пресс-службе, возгорание случилось в жилом помещении на втором этаже, площадь - 300 кв. м. На данный момент пожар локализовали, но существует угроза распространения на лес, отметил собеседник агентства.

По его словам, жертв и пострадавших нет. Предположительно, монахи самостоятельно покинули здание.

К тушению привлечено несколько десятков пожарных.

Космо-Дамиановский мужской монастырь расположен недалеко от Алушты на юге полуострова на высоте около 800 м над уровнем моря.

Монастырь основан в 1856 году, в советские годы здания использовали под управление заповедника. В годы Великой Отечественной войны старый монастырь был разрушен, восстановление началось в 1994 году.

Крым Космо-Дамиановский монастырь МЧС

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