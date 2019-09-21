В крымском монастыре произошел пожар
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в субботу в Космо-Дамиановском монастыре в горах на юге Крыма, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики.
Как рассказали в пресс-службе, возгорание случилось в жилом помещении на втором этаже, площадь - 300 кв. м. На данный момент пожар локализовали, но существует угроза распространения на лес, отметил собеседник агентства.
По его словам, жертв и пострадавших нет. Предположительно, монахи самостоятельно покинули здание.
К тушению привлечено несколько десятков пожарных.
Космо-Дамиановский мужской монастырь расположен недалеко от Алушты на юге полуострова на высоте около 800 м над уровнем моря.
Монастырь основан в 1856 году, в советские годы здания использовали под управление заповедника. В годы Великой Отечественной войны старый монастырь был разрушен, восстановление началось в 1994 году.