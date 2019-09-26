В результате пожара в московском хостеле пострадали семь человек

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - При пожаре в хостеле в Измайловском кремле в Москве пострадали семь человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По наряду "скорой" за медицинской помощью обратились семь человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее в столичном главке МЧС РФ сообщили о возгорании в здании на Измайловском шоссе. По данным из открытых источников, в здании располагается хостел.

В ведомстве также отмечали, что в результате пожара есть пострадавшие, но их число и состояние не уточнялось. Площадь пожара составила около восьми квадратных метров.