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Московская прокуратура начала проверку в связи с пожаром в хостеле

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы начала проверку в связи с пожаром в хостеле на территории Измайловского кремля, сообщила начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова в инстаграме в четверг.

Как отмечается в сообщении, прокуратура Восточного административного округа (ВАО) столицы проверит соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности владельцем хостела. В ведомстве уточнили, что в ходе проверки также будет дана оценка действиям сотрудников контролирующих органов, "ответственных за данный участок".

О пожаре в хостеле на территории Измайловского кремля стало известно ранее в четверг. По уточненным данным, в результате пожара пострадали девять человек, семь из них были госпитализированы. По данным столичного главка МЧС, пожар произошел в отдельно стоящем административном здании на общей площади около восьми квадратных метров.

Людмила Нефедова Москва Измайловский кремль

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