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Два пассажира рейса Барнаул-Москва задержаны в "Шереметьево" за брань

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Транспортные полицейские задержали двух пассажиров рейса Барнаул-Москва за нецензурную брань при посадке самолета в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу.

"В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево от представителя авиакомпании поступило сообщение о том, что командир воздушного судна, осуществляющего перелет из Барнаула в Москву, сообщил о находящемся на борту неадекватном пассажире. В связи с этим к борту прибывающего в аэропорт Шереметьево самолета был направлен наряд транспортной полиции", - сказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, экипаж воздушного судна пояснил, что два пассажира, один из которых, предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, "безадресно выражались нецензурной бранью".

Оба правонарушителя были доставлены в дежурную часть, добавили в ведомстве.

Доставленными оказались жители Москвы 1975 года рождения и 1965 года рождения.

"В отношении гражданина 1975 г.р. составлен административный материал по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и выписан штраф 500 рублей. Второй правонарушитель отправлен на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения", - сказали в полиции.

Между тем накануне в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет "Боинг 767-300" авиакомпании AZUR air, прилетевший из Камрани (Вьетнам). На борту находились 344 человек, включая 10 членов экипажа. После аварийной посадки более 50 человек обратились к медикам за помощью, один из них был госпитализирован с переломом позвоночника.

По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает две основных версии жесткой посадки - ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание.

Барнаул Москва Шереметьево

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