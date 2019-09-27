Обвиняемого в попытке мошенничества генерала МВД перевели в спецблок СИЗО "Медведь"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России генерал-майор Александр Мельников, арестованный по обвинению в попытке мошенничества, переведен из карантина в камеру спецблока следственного изолятора (СИЗО), известного под названием "Медведь".

Как сообщил "Интерфаксу" в пятницу ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, генерала перевели в четырехместную камеру спецблока СИЗО-4 УФСИН РФ по Москве. "Его сокамерники также являются сотрудниками правоохранительных органов", - добавил Мельников.

Отвечая на вопрос агентства, он пояснил, что спецблок отличается от обычного условиями повышенного контроля и изоляции. Так, например, на окнах спецблока двойные решетки, а проход сотрудников в блок осуществляется только по спецпропускам. При этом, отметил представитель ОНК, арестанты не лишены посещения спортзала или прогулок.

25 сентября стало известно о задержании Мельникова. В тот же день Басманный суд Москвы арестовал генерала на два месяца. Ему предъявлено обвинение в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 - ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, генерал и трое его сообщников разработали план, целью которого было вымогательство у потерпевшего - предпринимателя - 100 млн рублей за то, чтобы бизнесмена не привлекли к уголовной ответственности.

Согласно фабуле дела, деньги должны были быть переданы в два этапа, однако бизнесмен понял, что его вводят в заблуждение, и обратился с заявлением в Главное управление собственной безопасности столичного главка МВД.

Соучастников Мельникова задержали в августе после того, как предприниматель передал им 30 млн рублей, из которых более 29 миллионов были муляжами, сообщил ранее "Интерфаксу" осведомленный источник.