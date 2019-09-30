Мосгорсуд признал законным заочный арест основателя "Рольфа" Петрова

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений решение о заочном аресте основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей, передал в понедельник корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суда Москвы от 6 сентября, которым в отношении Петрова избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в РФ, оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда.

Защита Петрова настаивала на отмене решения суда первой инстанции как незаконного и необоснованного.

Позднее в понедельник Мосгорсуд проверит законность заочного ареста бывшего генерального директора "Рольфа" Татьяны Луковецкой, обвиняемой по тому же делу, что и Петров.

Дело "Рольфа"

Обоим фигурантам, а также еще одной заочной арестованной по делу - директору кипрской компании Panabel Limited Георгии Кафкалии - предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), они объявлены в международный розыск.

По версии следствия, в 2014 году Петров, Луковецкая, Кафкалия, а также директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро в составе группы с иными, неустановленными соучастниками незаконно перечислили денежные средства, полученные от коммерческой деятельности автодилера, на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей, которые были переведены на счет в австрийском банке.

Кайро - единственный фигурант дела, задержанный в России - с июня по решению суда находится под домашним арестом.

Петров, находящийся за границей, ранее заявил "Интерфаксу", что отрицает какой-либо вывод денег из "Рольфа". Его защита настаивает на отсутствии события преступления ввиду того, что сделка, которую следствие положило в основу уголовного дела, была обычной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания занимает 11% рынка по выручке - в 2018 году она составила 229,66 млрд руб., чистая прибыль 6,25 млрд руб. Группа "Рольф" через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи Петрова.