"Рольф" через суд потребовал у ФНС материалы проверки, связанной с уголовным делом

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Юрлицо крупнейшего российского автодилера - ООО "Рольф" - попыталось добиться в суде права на ознакомление с полной версией материалов выездной налоговой проверки ФНС за 2014-2016 годы. С этим периодом и кипрскими компаниями, упомянутыми в разбирательстве, связано обвинение по уголовному делу руководителей "Рольфа".

Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, ООО "Рольф" в мае текущего года обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №1. Компания потребовала признать незаконным отказ налоговой службы предоставить для ознакомления и снятия копий полные версии запрошенных документов проведенной ведомством выездной проверки за период 2014-2016 годов. Дилер посчитал неправомерным тот факт, что для ознакомления ему были предоставлены лишь выписки из этих материалов.

Речь идет, в частности, о четырех международных запросах ФНС в налоговые органы Кипра, сделанных 14-15 августа 2017 года, с ответами на эти запросы, а также о письме ФНС России кипрским коллегам от 28 декабря 2018 года. В иске указаны другие документы той же проверки, которые "Рольф" не получил для ознакомления целиком.

"В выписках из международных запросов содержится запрашиваемая инспекцией (ФНС России у налоговых органов Кипра - ИФ) информация в отношении компаний Delance Limited и Panabel Limited, а именно: кто является руководителем компаний, кто управлял компаниями, каковы показатели финансовой отчетности и другая. Выписка из письма ФНС России от 23 декабря 2018 года <...> сдержит сведения и описание документов, представленных в отношении иностранных компаний Delance Limited и Panabel Limited, такие как: информация о видах деятельности иностранных компаний, размере прибыли, осуществлении инвестиций и другие сведения", - говорится в материалах судебного решения.

Как отмечается в тексте решения, "доводы инспекции в отношении иностранных компаний Delance Limited и Panabel Limited положены в основу выводов налогового органа о нарушениях, совершенных ООО "Рольф".

Кипрская Delance Limited - единоличный владелец ООО "Рольф". Они принадлежит кипрской Calmco Trustees Limited - трасту, действующему в интересах семьи основателя бизнеса Сергея Петрова, который в настоящее время находится под уголовным преследованием вместе с рядом топ-менеджеров группы. В ноябре 2019 года представитель Delance Limited заявил о том, что бизнес "Рольфа" планируется продать целиком одному покупателю. О продаже бизнеса пока не сообщалось.

Кипрская компания Panabel Limited фигурирует в материалах уголовного дела руководителей автодилера. По версии следствия, Петров, директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро, экс-гендиректор компании Татьяна Луковецкая и глава кипрской Panabel Limited Георгия Кафкалия в 2014 году с не установленными соучастниками организовали незаконное перечисление на счета Panabel Limited 4 млрд рублей. Перечисление было проведено под видом сделки купли-продажи акций компании "Рольф Эстейт" по завышенной стоимости.

В тексте решения по иску "Рольфа" к ФНС также говорится, что решение провести налоговую проверку, материалы которой оспариваются в ходе разбирательства, было принято в конце ноября 2017 года. При этом акт проверки был составлен лишь 16 января 2019 года, а представителю ООО "Рольф" вручен только 28 августа 2019 года, когда в отношении руководителей автодилерского холдинга уже было возбуждено резонансное уголовное дело.

Представители автодилера оспаривали в ФНС результаты проведенной проверки с сентября 2019 года, запрашивая необходимые для обжалования дополнительные документы. Среди них были, в частности, материалы комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах владельца "Рольфа" Сергея Петрова от марта 2017 г. (Петров был депутатом от "Справедливой России" в Думе пятого и шестого созывов). Получив запрошенные документы, компания подала в ФНС свои возражения. Однако из-за коронавируса их рассмотрение откладывалось вплоть до лета 2020 года, и представители "Рольфа" обратились арбитражный суд.

Ссылаясь на положения Налогового кодекса и судебную практику, суд отказал "Рольфу" в заявленных требованиях. В тексте решения отмечается, что "запросы и ответы, полученные от компетентных органов иностранных государств, являются служебной информацией ограниченного распространения". Исходя из этого, полный текст таких документов по закону не может предоставляться налогоплательщику. В свою очередь, предоставленные "Рольфу" выписки из этих документов, по мнению суда, в полной мере отражают запрошенную компанией информацию.

Комментарий пресс-службы "Рольфа" по данному разбирательству "Интерфаксу" получить не удалось.

Представители автодилера обжаловали решение суда первой инстанции в Девятом арбитражном апелляционном суде. Апелляционная жалоба была принята к производству 18 августа. Ее рассмотрение назначено на 15 сентября.

"Рольф" является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоу-румами. Чистая прибыль группы по МСФО в 2019 году упала более чем в семь раз, до 876,4 млн рублей, выручка выросла на 3,4%, до 237,543 млрд руб.