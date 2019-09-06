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Басманный суд заочно арестовал основателя "Рольфа" Сергея Петрова

По словам его адвоката, следователь интересовался связями бизнесмена с оппозицией

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд заочно арестовал основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова. Его обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Назначенная ему мера пресечения будет исчисляться с момента его задержания в России или экстрадиции, уточнила судья Евгения Николаева.

Ранее 6 сентября стало известно, что следствие попросило суд заочно арестовать Петрова, а также бывшего гендиректора "Рольф" Татьяны Луковецкой и гендиректора кипрской компании "Панабел Лимитед" Георгия Кафкалию. Суд удовлетворил все три ходатайства. Все трое обвиняемых объявлены в международный розыск.

Четвертый фигурант дела - директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро - оказался единственным задержанным. С 28 июня он находится под домашним арестом.

Петров покинул Россию в 2016 году и сейчас подтвердил, что возвращаться не собирается, пока его уголовное дело не будет закрыта. Австрия его как своего гражданина Москве не выдаст, добавил он. Также он отметил, что за два с половиной месяца расследования следствие "ничего конкретного" на него не нашло. Вину он отрицает.

Адвокат Петрова Александр Макаров в суде заявил, что следствие интересуют отношения бизнесмена с оппозиционными политиками, хотя дело расследуется в связи со сделкой с акциями. По его словам, 1 августа при обыске в квартире жены Петрова следователь изъял фотографии бизнесмена с Борисом Немцовым. Макаров считает, что "уголовное дело появилось не в силу реальных фактических обстоятельств, обнаруженных следствием, а по каким-то иным, политически мотивированным причинам".

Следствие считает, что Петров, Луковецкая, Кафкалия и Кайро в составе группы Кайро в составе группы с другими соучастниками незаконно перечислили деньги, полученные от коммерческой деятельности "Рольфа", на счета "Панабел Лимитед". По мнению следователей, деньги были перечислены с помощью подложного договора купли-продажи у кипрской компании акций "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей, которые были перечислены на счет в австрийском банке (часть 3 статьи 193.1 УК). Петров заявил, что цена акций была адекватной.

Сергей Петров Рольф Борис Немцов Басманный суд Анатолий Кайро Татьяна Луковецкая и Георгий Кафкалия

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