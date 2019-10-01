В мэрии Москвы рассказали, какой багаж можно будет бесплатно перевозить на МЦД

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Багаж объемом не более 180 см можно будет провозить бесплатно на поездах Московских центральных диаметров (МЦД), сообщили во вторник в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Как пояснили в пресс-службе, в плане провоза багажа на МЦД будет действовать то же правило, что и в пригородных поездах: там можно будет бесплатно провозить вещи, сумма трех измерений которых не превышают 180 см.

В департаменте подчеркнули, что перевозить велосипеды, санки, самокаты, моноколеса и другое можно будет также бесплатно, если эти вещи вписываются в установленные габариты.

Между тем, как сообщили в департаменте, стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД будет ниже, чем в действующих электричках, и не будет зависеть от расстояния в пути.

"Сейчас пассажир электрички платит за такой багаж 120 рублей - до 100 км в пути, и 240 рублей, если расстояние в пути превышает 100 км. Пассажир МЦД заплатит за провоз крупногабаритного багажа 60 рублей за весь путь следования",- отметили в пресс-службе.

При этом, в пресс-службе отметили, что бесплатная пересадка с МЦД на метро и обратно, которую получают пассажиры, оплачивающие проезда картой "Тройка", не будет распространяться на багаж.

Запуск первых двух диаметров, по информации ОАО "РЖД", запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" - это 132 км пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

В августе были опубликованы тарифы на проезд по МЦД. Как сообщалось, проезд на МЦД в пределах Москвы по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" будет стоить 38 рублей, как и на другом общественном транспорте города, а проезд по МЦД на территории Подмосковья - 45 рублей, а с учетом проезда на электричках за пределами МЦД в области - 45 рублей плюс 23 рубля за зону.