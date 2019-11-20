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Владельцы "Тройки" с 20 ноября смогут бесплатно пересаживаться между метро, МЦД и МЦК

Для этого пассажирам надо перепрограммировать карту "Тройка" в кассах метро или автоматах по продаже билетов

Владельцы "Тройки" с 20 ноября смогут бесплатно пересаживаться между метро, МЦД и МЦК
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Карту "Тройка" необходимо будет перепрограммировать в кассе для бесплатной пересадки с Московских центральных диаметров (МЦД) на метро и Московское центральное кольцо (МЦК), сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Для возможности оплаты проезда и получения бесплатной пересадки между Московскими центральными диаметрами, метро и МЦК пассажирам необходимо перепрограммировать свою карту "Тройка". Услуга стала доступна в кассах метро, автоматах по продаже билетов и желтых информационных терминалах с 20 ноября",- сообщили "Интерфаксу " в среду в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, новые карты, которые будут продавать в кассах и автоматах после запуска программы активации "Троек", будут автоматически активированы.

"Активация карты "Тройка" необходима для того, чтобы записывать на карту новые данные, например, информацию о пересадки с метро на МЦД. Сам процесс активации карты "Тройка" напоминает работу с любым флеш-накопителем. Чтобы карта научилась взаимодействовать с новым тарифным меню МЦД, эти данные необходимо обновить", - объяснили в департаменте.

Также перед первой поездкой на МЦД необходимо будет активировать социальную карту учащегося или студента. Для этого необходимо будет обратиться в любую кассу Московского метрополитена, добавили в пресс-службе.

Московские центральные диаметры - новые наземные ветки метро, которые свяжут Москву с областью - Смоленское и Савеловское направления (МЦД-1 Одинцово — Лобня), а также Рижское и Курское (МЦД-2 Нахабино — Подольск).

Протяженность МЦД-1 составит 52 км, МЦД-2 - 80 км. Они будут включать 57 станций с 19 пересадками на метро, МЦК (Московское центральное кольцо) и радиальные железнодорожные направления. В перспективе количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.

После открытия первых двух диаметров планируется запустить еще три: Зеленоград - Раменское, Апрелевка - Железнодорожный и Пушкино - Домодедово. Как ожидается, все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями заработают до конца 2024 года.

Москва МЦД МЦК метрополитен

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