Утверждена стоимость проезда на Московских центральных диаметрах

Валидировать билет на МЦД необходимо не только на входе, но и на выходе со станций

Поезд новой модификации "Иволга 2.0", который будет курсировать на первых двух Московских центральных диаметрах Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Тарифы на проезд на линиях Московских центральных диаметров (МЦД), первые два из которых будут запущены в конце 2019 года, во вторник утверждены на заседании президиума правительства Москвы.

Так, проезд на МЦД в пределах Москвы (тарифная зона "Центральная") по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" будет стоить 38 рублей, как и на другом общественном транспорте города, а проезд по МЦД на территории Подмосковья (тарифная зона "Пригород") - 45 рублей, а с учетом проезда на электричках за пределами МЦД в области - 45 рублей плюс 23 рубля за зону.

Московские центральные диаметры - новые наземные ветки метро, которые свяжут Москву с областью - Смоленское и Савеловское направления (Одинцово — Лобня), а также Рижское и Курское (Нахабино — Подольск). Затем планируется запустить еще три диаметра: Зеленоград — Раменское, Апрелевка — Железнодорожный и Пушкино — Домодедово.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы, благодаря новой тарифной системе при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области в границы МЦД, - до 75%.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили, что в "Центральную" тарифную зону входят участки МЦД-1 и МЦД-2 между станциями "Марк" - "Сетунь" и "Волоколамская" - "Остафьево". В этой зоне также будут действовать все существующие социальные льготные карты, а также проездные билеты, записанные на карту "Тройка" для проезда по Москве другими видами транспорта, включая безлимитные и билеты на определенное число поездок. При этом бумажные "Единые" в силу технических особенностей работать на МЦД не будут.

Две валидации и пересадка

Для проезда по МЦД, в отличие от метро и МЦК, билет необходимо будет провалидировать не только на входе, но и на выходе. Без повторной валидации на выходе со станции МЦД бесплатной пересадки на метро не будет.

Бесплатно пересесть на метро с МЦД и обратно можно будет в течение 90 минут с момента первой валидации билета. В это же время по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" будет действовать возможность пересадки на наземный транспорт по льготному тарифу (21 рубль).

Зоны "Пригородная" и "Дальняя"

За пределами "Центральной" тарифной зоны до конечных станций МЦД-1 и МЦД-2 "Одинцово" - "Лобня" и "Нахабино" - "Подольск" будет действовать зона "Пригород", в которой также будет действовать бесплатная пересадка на МЦК, метро и МЦД, а разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" составит 45 рублей.

За границами МЦД начинается "Дальняя" зона. Если пассажир едет со станций, находящихся за границами МЦД, то стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) и 45 рублей. Как только пассажиры въезжают в границы МЦД, они получают право на бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД.

В пресс-службе уточнили, что для проезда в зонах "Пригород" в пределах МЦД и в "Дальней" зоне будут действовать другие типы абонементов, стоимость который сейчас согласовывается.

Оплатить проезд на МЦД по Московской области также можно будет действующими билетами пригородных электричек, однако при их использовании бесплатной пересадки на метро и МЦК не будет. Из-за технических особенностей при использовании карты "Стрелка" бесплатной пересадки с МЦД на метро пока не будет.

Бесконтактная оплата, дети и контролеры

Помимо этого, турникеты на станциях МЦД оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass/PayWave и гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Стоимость при оплате проезда на МЦД бесконтактными и безналичными способами при поездке по "Центральной" зоне составит 42 рубля. Стоимость проезда при бесконтактной и безналичной оплате в зонах "Пригород" и "Дальняя" в настоящее время согласовывается с правительством Московской области.

При этом пересадка между станциями МЦД, МЦК и метро при оплате бесконтактным способом также будет бесплатной.

Возраст детей, которые могут бесплатно ездить в пригородных электричках, будет повышен с пяти до семи лет, как при проезде в Московском метрополитене.

В пресс-службе также сообщили, что в поездах МЦД будут дежурить контролеры, как и в других пригородных поездах. Безбилетные пассажиры должны будут прямо в поезде заплатить контролерам сбор за услугу по оформлению билета.