Возгорание в здании МИД локализовано
Пожара, как уточнили в МЧС, не было
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пожар в здании МИД РФ на Смоленской площади локализован, пострадавших нет, сообщили в дипведомстве.
"Завершилось всё благополучно: очаг, вызванный коротким замыканием, локализован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении МИД РФ в твиттере.
В свою очередь в МЧС России уточнили, что в здании на Смоленской площади произошло короткое замыкание, но пожара не было.
"Произошло короткое замыкание без последующего горения. Пожарные подразделения возвращаются", - сказали в пресс-службе.
Сведений о пострадавших не поступало, добавили в главке министерства.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что ведомство получило данные о пожаре в здании МИД в Москве. Пожарные подразделения проверяли эту информацию.