Возгорание в здании МИД локализовано

Пожара, как уточнили в МЧС, не было

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пожар в здании МИД РФ на Смоленской площади локализован, пострадавших нет, сообщили в дипведомстве.

"Завершилось всё благополучно: очаг, вызванный коротким замыканием, локализован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении МИД РФ в твиттере.

В свою очередь в МЧС России уточнили, что в здании на Смоленской площади произошло короткое замыкание, но пожара не было.

"Произошло короткое замыкание без последующего горения. Пожарные подразделения возвращаются", - сказали в пресс-службе.

Сведений о пострадавших не поступало, добавили в главке министерства.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что ведомство получило данные о пожаре в здании МИД в Москве. Пожарные подразделения проверяли эту информацию.