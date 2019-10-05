МЧС получило данные о пожаре в здании МИД в Москве

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пожарные проверяют информацию о возможном возгорании в здании МИД в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Подразделения прибыли на место. Проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, как минимум один человек мог пострадать.

Он отметил, что, по предварительным данным, возгорание произошло в подвале здания. В министерстве проводятся ремонтные работы.