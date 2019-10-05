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МЧС подтвердило возгорание в здании МИД России

МЧС подтвердило возгорание в здании МИД России
Вид на здание МИД России. Архивное фото
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В МЧС РФ подтвердили информацию о возгорании в здании МИД РФ в Москве, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Поступила заявка о задымлении по адресу площадь Смоленская-Сенная, д. 32-34/57/2, стр. 3 (здание МИД - ИФ). На месте работают пожарные расчеты", - сказали в МЧС России.

В настоящее время проводится проверка.

В Министерстве иностранных дел России уточнили, что возгорание произошло в одном из флигелей здания.

"В одном из флигелей здания МИД на Смоленке задымление. На месте работают пожарные", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что ведомство получило данные о пожаре в здании МИД в Москве. Пожарные подразделения проверяли эту информацию.

Кроме того, источник заявлял агентству, что возгорание произошло не во флигеле, а в подвале здания.

МИД РФ МЧС

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