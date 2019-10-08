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Самая холодная осенняя ночь выдалась в Москве

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Температура воздуха в ночь на вторник, 8 октября, на базовой столичной метеостанции на ВДНХ опустилась до плюс 0,5 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"Это минимальное значение температуры в Москве с начала осеннего сезона, сутками ранее она опускалась до плюс 0,8 градуса", - уточнил собеседник агентства.

При этом, по его словам, минувшей ночью в Подмосковье практически повсеместно отмечены небольшие заморозки.

Согласно прогнозам синоптиков, во вторник днем температура воздуха поднимется до 4-6 градусов тепла, по области до 3-8 градусов, существенных осадков не ожидается. В последующие дни недели ожидается постепенное потепление, и в воскресенье днем воздух в Москве и области может прогреться до 10-15 градусов тепла.

Как заявлял ранее "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, после сильного похолодания в столичный регион к концу текущей недели вернется "сентябрьское" тепло.

Москва Московская область

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