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Самая холодная осенняя ночь зафиксирована в Москве

Похолодание совпало с обильными осадками и первым снегом

Самая холодная осенняя ночь зафиксирована в Москве
Молодые люди у аэропорта "Домодедово"
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Температура воздуха в столице в ночь на понедельник опустилась до 0,8 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени. Предыдущий минимум был зафиксирован 24 сентября и составлял 1,3 градуса", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данные получены с главной городской метеостанции на ВДНХ.

Рекорд холода для 7 октября был установлен в 1986 году - минус 4.4 градуса, напомнили в метеобюро.

По предварительным оценкам синоптиков, за последние сутки в столице выпало 12 мм осадков, или около 20% месячной нормы осадков, которая в октябре насчитывает 59 мм.

Похолодание с дождем и мокрым снегом началось в Московском регионе в воскресенье. Причиной этого стал выход активного циклона с юга Европы на территорию Центрального федерального округа.

В понедельник в Москве ожидаются 3-5 градусов, ветер с порывами до 12-17 м/с и небольшие осадки.

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