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Гидрометцентр сообщил о возвращении "сентябрьского" тепла в Москву

Гидрометцентр сообщил о возвращении "сентябрьского" тепла в Москву
Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - После сильного похолодания в московский регион вернется "сентябрьское" тепло, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вчера и сегодня по температуре и режиму осадков погода опережала свое развитие на один месяц: такая погода бывает в первой декаде ноября, температура ниже нормы на 4-5 градусов. По-настоящему холодно. Однако ситуация будет меняться", - сказал Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни каждые сутки дневная температура будет расти на один-два градуса. Так, в понедельник столбики термометров не поднимутся выше 4 градусов, однако во вторник, 8 октября, уже будет +5...6, в среду +6...8, а в четверг до +11 градусов.

При этом существенных осадков не ожидается, метеорологи прогнозируют переменную облачность, иногда будет выглядывать солнце. "В результате к концу недели температура будет выше нормы на 2-3 градуса, такой режим более характерен для третьей декады сентября. То есть мы вернемся по погоде на месяц назад", - отметил собеседник агентства.

Вместе с тем эксперт добавил, что в субботу, 12 октября, через московский регион может пройти атмосферный фронт и вероятность осадков к началу выходных увеличится.

Вильфанд также рассказал, что теплая погода сохраняется в Сочи, где до сих пор продолжается "бархатный сезон". Температура воздуха днем составляет +21...24 градуса, а температура воды +21 градус. Очень тепло также на юге Западной Сибири, где стоит хорошая погода и температура в районе +20, отметил синоптик.

Ранее в метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщали, что ночь на понедельник, 7 октября, стала самой холодной в столице с начала осени.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва

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