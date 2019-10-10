Более 20% октябрьской нормы осадков выпало в Москве за полсуток

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - По данным на 21:00, начавшийся в четверг утром в столице дождь на базовой метеостанции на ВДНХ дал прирост 13 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"Таким образом, с утра на Москву выпало 22% месячной нормы осадков, которая в октябре составляет 59 мм", - сказал собеседник агентства.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди продолжатся в столичном регионе как минимум до конца недели, однако они уже не будут столь интенсивными.

В пятницу и в субботу в дневные часы в Москве воздух будет прогреваться до 10-12 градусов, а воскресенье до 11-13 градусов тепла. При этом не исключено, что в начале следующей недели температура достигнет 13-15 градусов тепла. В ночные часы в столичном регионе в ближайшие дни заморозков не ожидается.