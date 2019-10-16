Поиск

Синоптики зафиксировали в Москве самую холодную ночь с начала осени

До конца недели заморозков больше не ожидается

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В 7 утра в среду базовая метеостанция Москвы на ВДНХ зафиксировала похолодание до плюс 0,1 градуса, сообщили "Интерфаксу" в Метеобюро Москвы и области. Это минимальное значение с начала осени.

В большинстве районов Подмосковья ночью были заморозки. К примеру, в Истринском районе холодало до минус 2,8 градуса.

Для города педыдущий минимум отмечался 8 октября - плюс 0,4 градуса

В среду днем в столичном регионе будет облачно с прояснениями, потеплеет до 9-11 градусов в черте города и до 7-12 - по области. Дождей не ожидается.

До конца недели заморозков больше не обещают.

В четверг днем синоптики прогнозируют 14-16 градусов тепла, в пятницу - 10-12 градусов, в выходные - около плюс 10-15 градусов.

Пока средняя температура в октябре в Москве на 1,8 градуса опережает климатическую норму, а с начала осени - на 1,6 градуса.

Москва Метеобюро Московская область Истринский район

Новости по теме

Новости

Мэрия утвердила строительство 27 новых станций метро в Москве до 2023 года

Мэрия утвердила строительство 27 новых станций метро в Москве до 2023 года

На мемориальном кладбище в Подмосковье началось прощание с космонавтом Леоновым

СКР нашел шесть новых фигурантов "дела 27 июля"

СКР нашел шесть новых фигурантов "дела 27 июля"

Мосгорсуд приобщил к делу Котова подписи 182 священников в его поддержку

Станцию "Выставочная" московского метро закрыли из-за пожара

Станцию "Выставочная" московского метро закрыли из-за пожара

Фигурантом "дела 27 июля" стал москвич из сюжета РЕН ТВ

В ОНК сообщили о смене руководства "Матросской тишины"

Движение поездов на красной ветке московского метро восстановлено

На юге Сокольнической линии московского метро прервано движение

Сбой в движении поездов произошел на "рыжей" ветке московского метро

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');