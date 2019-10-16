Синоптики зафиксировали в Москве самую холодную ночь с начала осени

До конца недели заморозков больше не ожидается

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В 7 утра в среду базовая метеостанция Москвы на ВДНХ зафиксировала похолодание до плюс 0,1 градуса, сообщили "Интерфаксу" в Метеобюро Москвы и области. Это минимальное значение с начала осени.

В большинстве районов Подмосковья ночью были заморозки. К примеру, в Истринском районе холодало до минус 2,8 градуса.

Для города педыдущий минимум отмечался 8 октября - плюс 0,4 градуса

В среду днем в столичном регионе будет облачно с прояснениями, потеплеет до 9-11 градусов в черте города и до 7-12 - по области. Дождей не ожидается.

До конца недели заморозков больше не обещают.

В четверг днем синоптики прогнозируют 14-16 градусов тепла, в пятницу - 10-12 градусов, в выходные - около плюс 10-15 градусов.

Пока средняя температура в октябре в Москве на 1,8 градуса опережает климатическую норму, а с начала осени - на 1,6 градуса.