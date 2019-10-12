Движение на "салатовой" линии метро остановлено из-за падения пассажира

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Человек упал на рельсы на одной из станций Люблинско-Дмитровской линии утром в субботу, сообщается в твиттере Московского метрополитена.

"На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от "Марьино" до "Зябликово" из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Позднее в твиттере столичного метро уточнили, что движение поездов возобновлено.

Подробностей инцидента и информации о состоянии пассажира пока не поступало.