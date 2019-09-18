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Пассажир погиб под колесами поезда московского метро

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Около 45 минут понадобилось, чтобы поднять с путей пассажира, упавшего под прибывающий поезд на станции "Боровицкая". Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент произошел около 17:10. Пассажир погиб, для извлечения его тела пришлось отключить напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что тело погибшего удалось поднять около 17:55.

В пресс-службе столичного метрополитена "Интерфаксу" сообщили, что движение поездов на Серпуховской-Тимирязевской линии восстановлено в 17:59, оно вводится в график.

Ранее сообщалось, что из-за падения пассажира на пути было приостановлено движение по серой ветке метро от "Савеловской" до "Серпуховской".

Москва Московский метрополитен

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