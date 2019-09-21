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Пассажир упал на рельсы на станции "Южная" московского метро

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - По предварительной информации, около 16:20 субботы по неизвестным причинам на станции "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро на рельсы упал человек, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал собеседник агентства, чтобы поднять пассажира был снято напряжение контактного рельса. Движение на южном участке "серой" ветки прервано, отметил он.

В пресс-службе метрополитена подтвердили, что на Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов на участке "Нагорная" - "Пражская" из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Информация о состоянии пострадавшего не поступала.

Как сообщалось, в минувшую среду пассажир упал под прибывающий поезд на станции "Боровицкая", он погиб.

Москва Московский метрополитен Южная

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