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Московский суд оштрафовал издание по закону о фейковых новостях

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Москве мировой суд Хорошевского района Москвы оштрафовал издание "Издательский дом "Момент истины"" на 200 000 рублей, а его главного редактора Евгения Гнеушева - еще на 60 000 рублей. Они признаны виновными в распространении недостоверной информации, сообщила пресс-секретарь Хорошевского суда Мария Макарчук.

Материалы на издание и его главного редактора в суд направил Роскомнадзор.

"Момент истины" привлекли к ответственности по недавно принятому закону о фейковых новостях (ч.9 статьи 13.15 КоАП). В нем прописан запрет на распространение недостоверной общественно значимой информации, если из-за нее могут наступить серьезные последствия для жизни или здоровья граждан, а также для важных объектов жизнеобеспечения или инфраструктуры.

Первым журналистом, которого оштрафовали по этому закону, стал сотрудник газеты "Якутск Вечерний" Михаил Романов. Суд в июле оштрафовал его на 30 000 рублей. Поводом стала публикация о похищении и избиении научного сотрудника Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Антона Аммосова, который утверждал, что это сделали сотрудники ФСБ. Майор полиции нашел в публикации Романова скрытые вставки, которые негативно воздействуют на подсознание читателей.

Евгений Гнеушев Хорошевский суд Момент Истины Якутск Вечерний Михаил Романов

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