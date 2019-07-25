Якутского журналиста оштрафовали за злоупотребление свободой информации

Участковый обвинил его в использовании скрытых вставок в тексте, которые влияют на подсознание

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Якутский городской суд оштрафовал журналиста Михаила Романова за злоупотребление свободой информации на 30 тысяч рублей, передает корреспондент "Интерфакса". Ранее сообщалось, что участковый обвинил корреспондента газеты "Якутск Вечерний" в негативном воздействии на подсознание читателей.

Суд счел Романова виновным по части 9 статьи 13.15 КоАП (распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной, создавшее угрозу жизни или здоровью граждан, угрозу массовых нарушений общественного порядка или угрозу работе систем жизнеобеспечения). Эта статья которая предусматривает штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией предмета нарушения.

Представлявший интересы Романова в суде заместитель главного редактора издания Виталий Обедин заявил, что они решение суда обжалуют.

Протокол на журналиста ранее составил участковый уполномоченный майор Рушан Алимов. Его претензии вызвала статья журналиста в апрельском выпуске еженедельника о похищении и избиении научного сотрудника Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Антона Аммосова. Аммосов утверждал, будто бы его задержали и пытали сотрудники ФСБ за комментарии в соцсетях об октябрьском взрыве в офисе ФСБ в Архангельске.

Алимов хотел взять с Романова свидетельские показания, журналист отказался делать это без повестки. Тогда участковый составил на него протокол о неподчинении законным требованиям сотрудника правоохранительных органах и о злоупотреблении свободой СМИ.

Во втором протоколе было сказано, что в статье Романова есть "скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние".