Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание читателей

Майор полиции нашел такие скрытые вставки в его статье о похищении человека спецслужбами

Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Якутске участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обвинил журналиста Михаила Романова в использовании скрытых вставок в публикациях, которые воздействуют на подсознание людей и плохо на них влияют. По факту он составил протокол по статье о злоупотреблении свободой информации ( п. 1 ст. 13.15. КоАП). Дело направлено в городской суд, пишет "Коммерсантъ".

Претензии майора возникли в связи с публикацией Романова в апрельском номере еженедельника "Якутск вечерний" о похищении и избиении научного сотрудника Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Антона Аммосова. Аммосов утверждал, будто он публиковал в соцсетях комментарии об октябрьском взрыве в офисе ФСБ в Архангельске. В связи с этими постами его задержали и пытали сотрудники ФСБ.

Алимов вызвал автора статьи для дачи свидетельских показаний, но не мотивировал вызов и отказался направить официальную повестку. Журналист давать показания отказался. Тогда участковый составил на него два протокола - о неподчинении требованиям полиции и о злоупотреблении свободой СМИ.

В протоколе он указал, что фраза из статьи Романова "это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…" содержит "скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние"", рассказал "Коммерсанту" заместитель главного редактора еженедельника Виталий Обедин.

В отделе МВД "Якутское" изданию сообщили, что Романова вызывали трижды для дачи показаний по адмнистративному делу, но тот всякий раз просил отложить беседу, ссылаясь на занятость или на проблемы со зрением.

В Союзе журналистов России "Коммерсанту" сказали, что впервые столкнулись с преследованием сотрудника СМИ по такой административной статье и будут следить за событиями. "Что такое "действует на подсознание"? Таким должны заниматься медицинские работники", - сказал председатель союза Владимир Соловьев.

В начале 2019 года суд оштрафовал электронное издание "Псковская Лента Новостей" (ПЛН) на 200 тысяч рублей, а радиостанцию "Эхо Москвы в Пскове" - на 150 тысяч рублей за аналитические материалы Светланы Прокопьевой о причинах теракта в Архангельске и проблемах молодежи. Суд нашел в этих материалах оправдание терроризма.

"Якутск вечерний" стал первым СМИ в России, к сотрудникам которой пытались применить новый закон о фейковых новостях, напоминает "Коммерсантъ". Поводом стала публикация о возможном изнасиловании несовершеннолетней мигрантом. Суды учли мнение эксперта-лингвиста о том, что в этой статье не было искажений и манипуляций общественным мнением.