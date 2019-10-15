Мэрия утвердила строительство 27 новых станций метро в Москве до 2023 года

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Москве в ближайшие три года построят 67 километров новых линий метро, 27 станций и два электродепо, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Это предусматривает Адресная инвестпрограмма на 2020-2022 годы объемом 2 трлн рублей, которую мэрия утвердила 15 октября.

Хуснуллин уточнил, что за это время в метро введут все участки Большой кольцевой линии, кроме восточного, то есть,около 84% от ее общей протяженности. Также будут продлены Люблинско-Дмитровский, Калининско-Солнцевский и Сокольнический радиусы метро, завершится проектирование Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий и продолжится прокладка метро в Новую Москву.

К 2027 году существующая система метро фактически удвоится, и для 95% москвичей этот транспорт окажется в шаговой доступности, добавил чиновник.

"75 районов получат новый или улучшат имеющийся доступ к метро за счет развития радиальных направлений, на 10% снизится нагрузка на действующие линии метро. Строительство метро приведет к существенному экономическому росту прилегающих районов. Так, на построенных за три года станциях метро и депо будет создано около 5000 новых рабочих мест", - уточнил Хуснуллин.

Из общего объема средств, выделяемых на Адресную инвестиционную программу (2 трлн рублей), на развитие транспорта Москвы будет направлено примерно две трети.