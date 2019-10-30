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На "салатовой" ветке московского метро к 2024 году построят дополнительную станцию

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Дополнительную станцию "Южный порт" построят на Люблинско-Дмитровской линии московского метро, сообщил "Интерфаксу" в среду глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"На перегоне Люблинско-Дмитровской линии метро между станциями "Кожуховская" и "Печатники" появится дополнительная остановка "Южный порт". Активные строительные работы планируется начать в 2021 году и полностью завершить до конца 2023 года", - отметил Бочкарев.

По его словам, новая станция появится в границах одноименной промышленной зоны, которую в ближайшие годы ждет активное развитие. "Предстоит сложная работа, ведь возводить новую станцию придется на действующей линии, однако у метростроителей такой опыт уже есть", - подчеркнул Бочкарев.

В Адресной инвестиционной программе (АИП) Москвы на проектирование и строительство станции метро "Южный порт" заложено 7 млрд рублей.

Возможность строительства этой станции обсуждалась и ранее. В частности, в 2017 году инвесторы, реализующие свои проекты в границах промзоны "Южный порт", заявляли о готовности своего участия в строительстве новой станции метро, однако в дальнейшем переговоры зашли в тупик.

Ранее в октябре заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин говорил, что в Москве в ближайшие три года построят 67 километров новых линий метро и 27 станций. В числе линий метро, которые хотят продлить власти столицы, оказалась и "салатовая" ветка московской подземки.

Южный порт Москва Андрей Бочкарев

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