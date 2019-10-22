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Схему движения на юге Москвы изменят из-за закрытия Каховской линии метро

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В связи с закрытием на реконструкцию Каховской линии московского метро будет изменена схема движения транспорта юге столицы.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы напомнили, что Каховская ветка подземки будет закрыта с 26 октября для реконструкции и интеграции в Большую кольцевую линию.

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В связи с этим в районах Нагорный, Нагатино-Садовники и Москворечье - Сабурово изменится схема движения: будет обеспечен приоритетный проезд городского транспорта.

Для приоритетного движения городского транспорта будут введены выделенные полосы на следующих съездах: с Нахимовского проспекта на Варшавское шоссе в область; с Каширского шоссе на Коломенский проезд в направлении Нахимовского проспекта; с Коломенского проезда на Каширское шоссе в область.

Существующие выделенные полосы на участке Коломенского проспекта от Каширского шоссе в направлении Нахимовского проспекта и Варшавского шоссе над Нахимовским тоннелем будут работать в ежедневном режиме.

Также будет запрещены выезд с дворовой территории в районе д.16 по Каширскому шоссе на данную магистраль, и въезд на территорию разворотной площадки наземного городского транспорта, расположенной на Каширском проезде в районе станции метро "Варшавская". Остановка в районе д.10 с. 11 по Каширскому проезду в направлении области будет запрещена.

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