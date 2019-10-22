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Каховскую линию московского метро закроют для строительства БКЛ

Каховскую линию московского метро закроют для строительства БКЛ
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Москве Каховская линия метро с 26 октября будет полностью закрыта на реконструкцию и включение станций в Большую кольцевую линию, предупредила пресс-служба метрополитена.

Станции "Каширская", "Варшавская" и "Каховская" откроют уже в составе БКЛ. Точные сроки представитель предприятия не назвал.

На время закрытия линии между этими станциями пустят компенсационные автобусы. Пассажирам также предложили пользоваться станциями "Каширская" Замоскворецкой линии и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии.

Каховскую линию открыли в 1969 году, сейчас ей требуется масштабное обновление, чтобы она могла работать в условиях возросшей интенсивности перевозок, сказали в пресс-службе. На станциях модернизируют системы безопасности движения, отремонтируют платформы, поменяют облицовку путевых стен и платформ, реконструируют оборотные тупики и заменят почти все инженерные системы.

Станцию "Каховская" закрыли на реконструкцию весной 2019 года. Поезда метро с тех пор ходили только между станциями "Варшавская" и "Каширская", а от "Каховской" до "Варшавской" можно было добраться наземным транспортом.

Ранее сообщалось, что южный и юго-западный участки БКЛ планируют открыть в 2021 году.

Москва Московский метрополитен БКЛ

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