Бывший глава СПЧ поддержал в Конституционном суде право жертв репрессий на жилье

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте поддержал жалобу жертв политических репрессий в Конституционный суд на невозможность получить жилье взамен утраченного. Об этом говорится в письме совета за подписью уже бывшего председателя СПЧ Михаила Федотова.

КС 22 октября начал рассматривать заявление трех женщин, которые родились в ссылке, являются реабилитированными жертвами политрепрессий, но не могут получить жилье в Москве, откуда их родителей выслали в 30-40-х годах. Заявители - Алиса Мейсснер из Кировской Елизавета Михайлова из Владимирской области и Евгения Шашева из Коми. Положенная им по закону компенсация за утраченное имущество не может превышать 10 тысяч рублей. Ограничены также сроки подачи заявлений о компенсациях.

"Ничтожный размер компенсации за утраченное жилье не позволяет жертвам репрессий приобрести новое жилое помещение вместо утраченного ни в одном субъекте Российской Федерации. Возможность получения указанной компенсации крайне ограничена во времени, и в настоящий момент практически никто из реабилитированных лиц не может на нее рассчитывать", - пишет Федотов.

По его данным, законопроект о приоритете репрессированных в праве на получение жилья, который сейчас находится в Госдуме, также предусматривает долгое ожидание в очереди и в результате люди, имеющие право вернуться на прежнее место жительства, могут не дожить до переезда.

Только внеочередной порядок предоставления жилья может решить эту проблему, считает бывший глава СПЧ.

Представитель правительства в КС Михаил Барщевский в своем обращении указал, что регионы имеют право сами определять порядок постановки на учет нуждающихся в жилье, но на практике жертвам репрессий это не помогает. По его словам, в правительстве считают, что для реабилитированных лиц нужен особый порядок предоставления жилья.

Представитель Госдумы в КС Мария Беспалова считает, что оспариваемые истицами положения закона нельзя считать антиконституциоными, а решить их жалобы можно, если внести и этот закон поправки. Представитель Думы также отметила, что в Москве таких мер соцподдержки сейчас не предусмотрено.

Мейсснер, Михайлова и Шашева оспаривают положения федерального закона о реабилитации жертв репрессий и московского закона "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения". По их мнению, эти нормы не соответствуют Конституции, поскольку исключают обеспечение жильем реабилитированных лиц, членов их семей и детей, родившихся в высылке или спецпоселении, пока они самостоятельно не вернутся на прежнее место жительства.

Они также указали, что их права ограничивают столичные правила, которые дают право на жилье тем, кто прожил в городе не меньше десяти лет, не имеет жилья в собственности или в пользовании и является малоимущим.