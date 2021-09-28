Внуки репрессированного ленинградца решили вернуть жилье в Петербурге

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Дзержинский суд в Петербурге поступил иск от братьев Евгения и Олега Васиных - внуков репрессированного в 1936 году ленинградца. Как сообщила пресс-служба городских судов, они требуют признать их пострадавшими от последствий репрессий и вернуть им жилье, которое до ареста занимал дед.

Иск они подали к администрации Петербурга. Суд еще не принял его к рассмотрению.

Уроженец Ленинграда Александр Павлов был в 1936 году признан виновным по ч.1 ст.182 УК РСФСР (незаконный оборот оружия и взрывчатки) и ч.1 ст.58-10 УК РСФСР (контрреволюционная пропаганда) и приговорен к пяти годам лишения свободы. Предполагается, что он отбывал срок в Монголии. Где и когда он умер, неизвестно.

В 1995 году Президиум ВС РФ приговор Павлову отменил и закрыл его дело, но данных о его реабилитации нет, отметили в пресс-службе.

Его жена Елизавета и четырехлетняя дочь Ольга в 1937 году были высланы в Архангельскую область, как семья врага народа. После войны они обе переехали в Ульяновск. Елизавета была реабилитирована в 1965 году и умерла в Ульяновске.

Ольга после учебы в институте поехала работать по распределению в Магаданскую область. Там она вышла замуж за местного жителя и родила Евгения и Олега Васиных. Она в 1995 году была признана пострадавшей от политических репрессий, а год спустя реабилитирована.

Братья Васины считают себя прямыми наследниками лица, признанного пострадавшим от политических репрессий и реабилитированного.

Они попросили суд установить факт их вынужденного переселения, признать пострадавшими от последствий политических репрессий и признать право на возвращение к прежнему месту жительства. Они попросили суд вернуть им прежнее жилье их семьи, а в случае невозможности - иное помещение в Петербурге, выплатить денежную компенсацию конфискованного и утерянного имущества, возместить моральный вред, причиненный семье.

В декабре 2019 года Конституционный суд России потребовал изменить нормы федерального и региональных законодательств, которые ограничивают возможность получения жилья реабилитированными жертвами политических репрессий, которые родились в высылке. Как отметил КС, регионам предоставили широкие полномочия в решении данных вопросов, однако не были определены конкретные гарантии и механизмы, которые позволили бы реализовать предоставленное детям репрессированных право возвращаться в те местности, где проживали их родители.

В ноябре 2020 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, по которому реабилитированные по политическим статьям при возвращении на прежнее место жительства смогут получить жилье вне зависимости от своего имущественного положения и оснований для признания их нуждающимися в жилом помещении. Это норма распространяется и на членов их семей. В базе законопроектов Госдумы говорится о том, что законопроект должны были рассмотреть во втором чтении 9 февраля 2021 года, однако этого не произошло.