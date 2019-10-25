В мэрии Москвы заявили о трехкратном сокращении согласования строительства

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - С 2010 года в Москве в три раза сократились сроки и стоимость процедур оформления разрешений на строительство, заявила замруководителя департамента градостроительной политики столицы Надежда Караванова. Это стало возможным за счет исключения 34 процедур из этого процесса.

По словам чиновницы, в 2019 году на все административные процедуры уходило 452 дня, сейчас же на это уходит 160 дней.

"Снизилась и стоимость прохождения административных процедур. Девять лет назад в среднем затраты на оформление разрешительной документации составляли около 4,5% от стоимости строительства, сегодня этот показатель равен 1,2%", - добавила она.

Произошедшие изменения хорошо влияют на инвестиционный климат в Москве, добавила Караванова. "Ежегодно Москва улучшает свои показатели в рейтинге Всемирного банка. В этом году Россия впервые вошла в топ-30 стран мира по показателю получения разрешения на строительство", - отметила она.

В рейтинге Doing Business Россия поднялась с 31-го на 28-е место, впервые войдя в топ-30 стран с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса. Позиция страны рассчитывается по показателям Москвы и Петербурга. По критерию "получение разрешений на строительство" страна поднялась на 22 позиции, заняв 26-е место среди 190 оцениваемых стран. В 2018 году по данному направлению был зафиксирован рост на 67 позиций (со 115 на 48 место).

Как говорил глава Минстроя Владимир Якушев, ключевым фактором улучшения показателей в рейтинге стала оптимизация процедур технологического присоединения, в том числе в рамках реализации пилотного проекта по переводу услуг ресурсоснабжающих организаций в электронный вид.